Justiça do Trabalho leva serviços itinerantes a cidades do nordeste do Pará

A Justiça do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) lança a Carreta Itinerante para oferecer serviços e atendimentos à população nas cidades de Capitão Poço, Ourém, Bragança e Salinópolis, todas localizadas no nordeste do Estado do Pará. A ação começa na segunda-feira, 22 de abril. A Carreta Itinerante do TRT-8 contará com a presença de órgãos parceiros, como o Ministério do Trabalho e Emprego, o INSS e a Caixa Econômica Federal.

O juiz do Trabalho Avertano Messias Klautau liderará os atendimentos na carreta, destacando a importância de aprimorar os serviços de cidadania. “Com os órgãos parceiros conseguimos dar documentação eventualmente necessária para uma reclamação trabalhista, bem como orientar e esclarecer quanto aos direitos trabalhistas. O Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e CEF viabilizam esse esclarecimento inicial e, tendo caso para os direitos trabalhistas, a pessoa querendo pode atermar sua reclamação trabalhista”, afirma.

Veja o cronograma da carreta itinerante do Justiça do Trabalho da 8ª Região

O cronograma de atividades começa:

Dia 22 de abril em Capitão Poço , na praça da Igreja da Matriz, das 8h às 14h;

, na praça da Igreja da Matriz, das 8h às 14h; No dia 23 de abril, a carreta estará em Ourém, na Orla da cidade, na Concha Acústica Thomaz Ruffeil, também das 8h às 14h;

A carreta visitará Bragança nos dias 24 e 25 de abril, oferecendo serviços na Estação Cultural Armando Bordalo da Silva, localizada na Praça da Bíblia, bairro Alegre;

nos dias 24 e 25 de abril, oferecendo serviços na Estação Cultural Armando Bordalo da Silva, localizada na Praça da Bíblia, bairro Alegre; Por fim, a carreta encerrará sua passagem pela região nordeste em Salinópolis no dia 26 de abril, na Praça Luiz Souza Bentes, no bairro da Ponta da Agulha, também das 8h às 14h.

Os cidadãos que buscarem a carreta serão submetidos a uma triagem para conhecerem os serviços oferecidos e receberem orientações sobre seus direitos trabalhistas, como:

FGTS;

salário mínimo;

férias;

13º salário;

aposentadoria;

contratos de trabalho.



Dependendo da necessidade, poderão ser encaminhados aos órgãos parceiros ou mesmo fazer uma reclamação trabalhista.