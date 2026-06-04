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Economia

'Junho Verde': ACP realiza ações ambientais em Belém; veja a programação

Iniciativa da Associação Comercial do Pará promove entrega de materiais recicláveis e oficinas

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação)

Moradores de Belém têm acesso a descarte de resíduos, oficinas educativas e debates gratuitos durante todo este mês de junho. As atividades fazem parte do programa Junho Verde, iniciativa organizada pela Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação Comercial do Pará (ACP). O objetivo da programação é conscientizar a sociedade e demonstrar a viabilidade de conciliar o crescimento econômico com a responsabilidade social e ambiental na região.

As ações práticas começaram na segunda-feira (1º) com a instalação de um ecoponto definitivo voltado para a coleta de resíduos eletroeletrônicos, localizado na sede da associação. A estrutura serve para receber materiais recicláveis levados por associados e pelo público geral.

"A sustentabilidade deixou de ser apenas uma pauta ambiental para se tornar uma estratégia essencial para o desenvolvimento econômico, a competitividade empresarial e a qualidade de vida da população", declarou Camille Anijar, coordenadora da câmara setorial.

Confira os dias e horários da programação

A agenda detalhada inclui o Drive-Thru Ambiental na quinta-feira (11), das 9h às 13h, em frente à sede da ACP, para a entrega voluntária de resíduos de forma rápida. Posteriormente, na quinta-feira (18), a engenheira ambiental Joanna Massari conduzirá uma roda de conversa sobre o mercado empresarial paraense após a COP30.

No Salão Nobre da instituição, o evento "Abraçando o Meio Ambiente" ocorre na sexta-feira (26), das 15h às 20h, reunindo oficinas e apresentações culturais. O encerramento será no domingo (28), das 9h às 12h, com uma ação integrada na praça da República.

O planejamento do cronograma completo foi desenvolvido ao longo de vários meses pela equipe organizadora da instituição. As atividades contam com a parceria da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e têm o suporte da prefeitura de Belém na ação de encerramento na praça. O projeto recebe ainda apoio internacional de entidades como a União Europeia, o AL-INVEST Verde e a Global Gateway.

Cronograma de atividades do Junho Verde ACP 2026

  • Quinta, 11/6: Drive-Thru Ambiental em frente à ACP, das 9h às 13h
  • Quinta, 18/6: roda de conversa "Pós-COP30" com a engenheira Joanna Massari, na ACP
  • Sexta, 26/6: evento "Abraçando o Meio Ambiente" no Salão Nobre da ACP, das 15h às 20h
  • Domingo, 28/6: ação integrada na praça da República, das 9h às 12h
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junho verde

sustentabilidade

meio ambiente

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