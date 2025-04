Jader Filho detalha nova faixa do MCMV e afirma que o programa terá nova seleção em breve

O ministro das cidades Jader Filho participou de uma entrevista ao programa Voz do Brasil na última segunda-feira, 7, onde detalhou o financiamento da nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) que agora contará com famílias que recebem até R$ 12 mil por mês. Além disso, durante a 100ª Edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), que aconteceu nesta terça-feira, 8, ele também anunciou que o governo federal deve abrir em breve uma nova seleção do programa, que contará com 100 mil novas moradias.

Nova faixa com financiamento de até R$ 500 mil

Sobre a nova faixa, Jader Filho informou que a integração das famílias desse escopo tem como objetivo não apenas atender a demanda reprimida de moradias no país, mas também reaquecer o setor da construção civil, principalmente por dar à elas a opção de financiar totalmente um imóvel que ainda está na planta. “A gente também está de olho em fazer com que mais oportunidades de emprego estejam disponíveis. O Minha Casa, Minha Vida também quer ajudar a economia, gerar emprego e renda. E tem dado resultado. No ano passado, mais da metade de tudo que foi lançado no Brasil, em termos do mercado imobiliário no setor da construção civil, foi pelo Minha Casa, Minha Vida. Isso fez que o PIB da construção civil crescesse 5,1%, acima do que cresceu o PIB do Brasil (3,4%)”.

Com a ampliação, o Minha Casa, Minha Vida agora contemplará quatro grupos: famílias com renda de até R$ 2,8 mil (Faixa 1), até R$ 4,8 mil (Faixa 2), até R$ 8 mil (Faixa 3) e, também, até R$ 12 mil (Faixa 4). Essa última faixa, anteriormente atendida por programas habitacionais do mercado privado, passa a contar com benefícios como taxas de juros reduzidas e maior prazo de financiamento.

“A taxa de juros para a nova faixa, subsidiada para que possa caber no bolso das famílias, é de 10,5% ao ano. O limite do imóvel para financiamento é de até R$ 500 mil e o número de parcelas vai até 420 meses. A gente diminui a taxa de juros e aumenta o número de parcelas para ficar mais suave e as pessoas poderem realizar o sonho da casa própria”, afirmou Jader Filho.

A intenção do governo é atender até 2026, 120 mil famílias dessa vertente. Até o momento, o programa já contratou mais de 1 milhão e 400 mil novas unidades (desde 2023). A meta anterior era de 2 milhões de unidades habitacionais, mas o Ministério das Cidades já aumentou esse número para 2,5 milhões. “Agora, com a Faixa 4, a gente começa a se aproximar de 3 milhões de novas unidades contratadas em quatro anos”, estimou o ministro.

Sobre as 100 novas moradias que foram anunciadas, o ministro afirmou durante o evento que o governo do presidente Lula vem estimulando a industrialização da construção civil e que o ministério quer que o setor consiga reduzir custos, prazos de construção e contribuir ainda mais para a sustentabilidade ambiental.

Jader ainda citou a aprovação da nova reforma tributária e disse que ela incentivará a habitação de interesse social e reduzirá grande parte das dificuldades existentes na construção.