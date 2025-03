Pode antecipar o 13º INSS de 2025? Veja se já é possível sacar o dinheiro

Nos últimos anos, o Governo Federal tem antecipado o 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à população brasileira para os primeiros meses do ano, mudança esta que, para acontecer novamente, depende exclusivamente das condições econômicas do país e das políticas governamentais que estão em vigência no momento. Assim, se o Governo decidir para este ano, o benefício deve ser antecipado primeiramente para aposentados e pensionistas, mas esta decisão ainda não está confirmada para 2025.

A primeira vez em que o pagamento passou por antecipação foi durante a época da Pandemia, em 2020, quando o benefício foi liberado nos meses de abril e junho e, a partir desse período, também passou a ser disponibilizado antecipadamente nos outros anos. Entre aqueles que possuem o direito de receber o 13º salário do INSS, estão todas as pessoas seguradas que já recebem algum tipo de benefício previdenciário, o que engloba: a aposentadoria, o auxílio-acidente, o auxílio-reclusão, o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), o salário maternidade e a pensão por morte.

Como é realizado o pagamento de antecipação do 13º salário do INSS?

Geralmente, o pagamento antecipado do 13º salário do INSS é realizado por meio de um calendário que é dividido em duas etapas: a primeira é voltada aos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo de aposentadoria, e a segunda é direcionada aos segurados que ganham um valor maior que esse.

Em ambos os casos, o pagamento é realizado em duas parcelas: a primeira vem com a metade do valor e a segunda é paga um mês depois com a outra metade, o que pode incluir descontos como o próprio imposto de renda, por exemplo. Desse modo, para conferir a data do recurso antecipado ou não, é necessário saber apenas o número cadastrado no Número de Identificação Social (NIS), afinal de contas, os depósitos são disponibilizados com base no dígito final do NIS.

Confira o passo a passo para consultar o décimo terceiro

Acesse o site oficial ou o aplicativo “Meu INSS”, que pode ser baixado pela Play Store ou App Store Efetue o login com o seu CPF e a senha do Gov.br No menu principal, selecione “Extrato de Pagamento” Ao final, consulte o valor e as datas previstas para o pagamento.