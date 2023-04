IPVA 2023 em São Paulo: quarta parcela para veículos com placa final 8 vence hoje; veja onde pagar

Encerra nesta quinta-feira (20) o prazo para os proprietários de carros, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e motos com placa final 7, moradores de São Paulo, quitarem a quarta parcela do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A consulta do valor por ser feita no site da Secretaria e Planejamento de São Paulo (Sefaz- SP), apenas tendo em mãos o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e a placa do veículo.

Como pagar o IPVA em São Paulo?

Para efetuar o pagamento, o contribuinte precisa informar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) nos terminais de autoatendimento ou nos caixas de qualquer uma das redes bancárias credenciadas. Veja quais são:

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Itaú

Safra

Santander

Os proprietários também podem realizar o pagamento sem sair de casa, por meio dos aplicativos das instituições financeiras ou com cartão de crédito de empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)