IPVA em São Paulo: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O calendário do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 já está disponível no site da prefeitura de São Paulo. No portal, os indivíduos que possuem veículos próprios podem consultar datas e valores, de acordo com o tipo de automóvel utilizado. Saiba como:

Veja o calendário de pagamento do IVPA 2023:

Para Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

Final de Placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 11/01/2023 11/02/2023 11/03/2023 11/04/2023 11/05/2023 2 12/01/2023 12/02/2023 12/03/2023 12/04/2023 12/05/2023 3 13/01/2023 13/02/2023 13/03/2023 13/04/2023 13/05/2023 4 16/01/2023 16/02/2023 16/03/2023 16/04/2023 16/05/2023 5 17/01/2023 17/02/2023 17/03/2023 17/04/2023 17/05/2023 6 18/01/2023 18/02/2023 18/03/2023 18/04/2023 18/05/2023 7 19/01/2023 19/02/2023 19/03/2023 19/04/2023 19/05/2023 8 20/01/2023 20/02/2023 20/03/2023 20/04/2023 20/05/2023 9 23/01/2023 23/02/2023 23/03/2023 23/04/2023 23/05/2023 0 24/01/2023 24/02/2023 24/03/2023 24/04/2023 24/05/2023

Para Caminhões e Caminhões-tratores

Mês janeiro março abril maio julho agosto setembro Parcela Cota Única com desconto 3% 1ª Parcela Sem Desconto Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela Sem Desconto 3ª Parcela Sem Desconto 4ª Parcela Sem Desconto 5ª Parcela Sem Desconto Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 11/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 2 12/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 3 13/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 4 16/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 5 17/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 6 18/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 7 19/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 8 20/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 9 23/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09 Final 0 24/01 20/03 20/04 20/05 20/07 20/08 20/09

Como é feito o pagamento do IPVA 2023?

O pagamento do imposto depende da condição do automóvel. Caso o veículo seja usado, as datas são definidas de acordo com o tipo de veículo e final de placa e são publicadas por meio de decreto. No caso de automóveis novos, o IPVA integral ou a primeira parcela devem ser pagas em até 30 dias após a data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Quais as formas de pagamento do IVPA 2023?

Pode ser feito à vista, de duas formas:

- Cota única em janeiro com desconto de 3%;

- Cota única em fevereiro, sem desconto;

Pode ser realizado por meio de parcelamento, sem desconto, com valor mínimo por parcela de R$ 68,52:

- Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

- Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,59);

- Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).

