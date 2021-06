IPTU: Prefeitura de Ananindeua estende prazo para pagamento em cota única

A Prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF), estendeu, até o dia 12 de julho, o prazo para quem quiser pagar o Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única - inicialmente, o desconto ia até 10 de maio. O contribuinte que optar pelo pagamento em uma única parcela, até essa data, terá um desconto de 20% no valor total do imposto. Para a gestão municipal, essa é uma ótima oportunidade para o morador de Ananindeua que ainda não se regularizou junto à secretaria.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, o pagamento pode ser feito por meio de boletos que deverão ser retirados na sede da Segef, localizada na Av. Claudio Sanders, n° 1.590, no bairro do Maguari, que funciona de segunda à sexta das 08h às 14h ou na nova unidade de atendimento que é a Estação Cidadania, que fica no 2º piso do Shopping Metrópole, localizado na avenida Mário Covas, e funciona das 10h às 17h. Já o contribuinte que optar pela comodidade, a guia de pagamento pode ser emitida também pelo site da secretaria (www.ananindeua.pa.gov.br/Segef).

Caso o contribuinte opte por imprimir a guia de pagamento na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, deverá ter em mãos documento de identidade, se proprietário, ou identidade e procuração nas demais hipóteses. O uso de máscara é obrigatório. Na posse da Guia de Recolhimento, o IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária credenciada (Banpará, Basa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa) ou nos demais canais disponibilizados pelas instituições financeiras, como os aplicativos bancários.

Já o contribuinte que preferir o pagamento a prazo, existe a opção de parcelamento em até oito vezes, que iniciou no mês de maio, com vencimento todo dia 10.