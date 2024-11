Inteligência Artifical marca debates do último dia do XIX Congresso de Gente e Gestão, em Belém

No último sábado, 30, o XIX Congresso de Gente e Gestão, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), encerrou sua programação no Hangar Centro de Convenções com uma ampla discussão sobre o papel da inteligência artificial (IA) na gestão de pessoas. O evento, que contou com painéis, palestras e discussões interativas, abordou o impacto da tecnologia no setor de recursos humanos, destacando o equilíbrio necessário entre inovação e humanização nos processos organizacionais.

Júnior Lopes, presidente da ABRH-PA, explicou que a inteligência artificial, quando aplicada de forma estratégica, oferece inúmeras oportunidades para otimizar a gestão de pessoas. Ele destacou que o congresso se baseou no tema “a trilha do negócio sustentável na Amazônia”, conectando a inovação tecnológica às necessidades regionais. “A inovação tecnológica deve caminhar junto com as pessoas, pois são elas que desenvolvem as programações e fazem a diferença no resultado final. O uso da IA é um dos pilares do congresso, promovendo práticas que fortalecem o equilíbrio entre tecnologia e humanização”, afirmou Lopes.

Recrutamento

No âmbito do recrutamento e seleção, Lopes citou como a IA tem transformado processos que antes eram puramente manuais. “Imagine que uma empresa recebe mil currículos para uma vaga. Antes, a análise de todos esses documentos demandaria tempo e esforço humano, mas hoje, com a inteligência artificial, é possível configurar os critérios e rapidamente identificar os mais aderentes ao perfil desejado”, exemplificou. Ele reforçou, no entanto, que os profissionais de RH continuam desempenhando um papel essencial, ajustando os filtros e calibrando os sistemas para garantir que as escolhas reflitam os valores e necessidades da empresa.

Humanização e IA

O ponto alto do último dia foi a palestra “IA do Zero ao Super Poder Humano”, ministrada por Lucas Silveira, fundador da Inception Training. Silveira iniciou sua fala destacando que a inteligência artificial representa uma das maiores transformações na história da humanidade, comparável a revoluções como a descoberta do fogo. Ele enfatizou que a IA é mais do que uma ferramenta: é um recurso que possibilita o ser humano a se concentrar em atividades que realmente demandam sensibilidade, criatividade e estratégia.

“A IA não substitui a essência humana, mas amplia o alcance do que podemos fazer. Ela nos libera das tarefas repetitivas e nos dá espaço para explorar inteligência emocional, criar ambientes com segurança psicológica, desenvolver cultura organizacional e fortalecer o propósito no trabalho. Isso representa um avanço importante em direção à humanização nas empresas”, disse Silveira.

Liderança

Além disso, o papel da liderança também foi abordado. Para Silveira, a adoção de inteligência artificial exige uma nova visão sobre liderança. Ele defendeu que líderes precisam aprender a equilibrar as possibilidades tecnológicas com as necessidades das equipes. “A transformação digital é inevitável, mas as decisões críticas ainda dependem de valores humanos, como empatia e visão de longo prazo. Por isso, formar líderes preparados para este novo contexto é fundamental”, destacou.

Futuro

Ao longo do evento, o congresso trouxe exemplos práticos de como a IA pode ser aplicada em diferentes frentes, como avaliação de desempenho, gestão de benefícios e até mesmo no desenvolvimento de programas de engajamento. A programação reforçou que a tecnologia não é uma ameaça aos empregos, mas uma aliada indispensável para que empresas e colaboradores foquem no que realmente importa: inovação, estratégia e a construção de relações de trabalho mais significativas.

Júnior Lopes concluiu afirmando que o Congresso de Gente e Gestão se reafirma como o maior evento de recursos humanos da região Norte, promovendo um espaço de reflexão e atualização para profissionais que desejam transformar a gestão de pessoas no Brasil. Com a IA no centro das discussões, o evento mostrou como tecnologia e humanização podem, juntas, pavimentar o caminho para um futuro mais sustentável e eficiente.