Instituto de Belém oferta 46 vagas para contratação emergencial de profissionais da saúde

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb) oferta 46 vagas para contratação emergencial de profissionais da saúde. A admissão temporária será feita por meio do chamamento público Iasb - PA, tendo como objetivo combater a covid-19 e tratar pacientes infectados pelo vírus.

Serão contemplados os níveis técnico e superior. Veja:

- Médico de Urgência e Emergência: 8 vagas;

- Médico Cardiologista: 1 vaga;

- Médico Pneumologista: 1 vaga;

- Médico Clínico Geral: 2 vagas;

- Médico Psiquiatra: 1 vaga;

- Médico Pediatra: 2 vagas.

- Médico do Trabalho: 1 vaga;

- Psicólogo: 3 vagas;

- Assistente Social: 2 vagas;

- Farmacêutico: 1 vaga;

- Enfermeiro: 7 vagas;

- Técnico em Enfermagem: 15 vagas;

- Técnico em Radiologia: 02 vagas.

Inicialmente, serão ofertadas 46 vagas, no entanto, caso haja afastamento de servidores, novas oportunidades podem surgir. Os contratos terão vigência de 180 dias para atender às demandas do Instituto durante o cenário de emergência por conta da covid-19.

O período de inscrições ficará aberto até dia 7 de dezembro. Para participar, os interessados devem enviar sua solicitação para o e-mail drhiasb@gmail.com, com currículo em anexo.

O chamamento público será realizado por meio de avaliação curricular e experiência de trabalho com serviços de emergência. Caso haja empate, o profissional que tiver mais tempo de formação na área específica ficará com a vaga.

O edital completo, com todas as informações sobre a chamada, pode ser acessado no Diário Oficial do Município de Belém expedido no dia 23 de novembro de 2020.