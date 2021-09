Inscrições para PSS da prefeitura de Breu Branco (PA) encerram nesta sexta (17)

Terminam nesta sexta-feira (17) as inscrições do Processo Seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, no município de Breu Branco, no Pará. O valor da inscrição é de R$ 85 e estão sendo ofertadas 61 vagas para contratação imediata com remuneração é de R$ 1.550,00.

O processo é executado sob a responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. O edital com todas as informações sobre o processo está disponível nos sites breubranco.pa.gov.br e institutoagata.com.br.

Para participar da seleção, o candidato deve residir na área da comunidade em que vai atuar (Área de Abrangência), deve ter concluído o ensino médio e o Curso de Formação Inicial com carga horária mínima de 40 horas.

A seleção será composta de duas etapas: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório e aplicação do Curso de Formação Inicial, de caráter eliminatório. A aplicação das provas objetivas está prevista para do dia 17 de outubro de 2021 no município de Breu Branco.