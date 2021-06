Inscrições para o PSS da Semas são prorrogadas até sexta (18)

O prazo para inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que se encerraria nesta quinta-feira (17), foi prorrogado até a próxima sexta-feira (18). De acordo a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) o Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado - SIPROS passava por instabilidades, que estavam sendo tratadas pela equipe técnica da empresa.

A abertura de inscrições para o PSS da Semas foi publicado no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (14). Elas estão sendo feitas, exclusivamente, no site www.sipros.pa.gov.br – Processo Seletivo. A contratação temporária, será para o município de Belém e Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental/Nure, dos municípios de Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém e Itaituba.

Conforme o edital, a seleção visa o preenchimento de 62 duas vagas e selecionará candidatos às funções de: Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, Ciências Biológicas, Geologia, Geografia e Tecnólogo em Geoprocessamento); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e Publicidade e Propaganda), com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios; para Assistente Administrativo, Motorista e Auxiliar Operacional, com vencimento base de R$ 1.100,00, mais benefícios.

Mais detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações, constam no Edital que se encontra divulgado no site do Sipros.