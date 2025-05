Iniciativa que premiará pequenos empreendedores do Pará está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, uma iniciativa de valorização e capacitação de micro e pequenos(as) empreendedores(as) do ramo de alimentação no Brasil. Promovido pelo Instituto Assaí, a inscrição para o prêmio é gratuita, abrange todo o País e distribuirá mais de R$ 1,3 milhão em prêmios, entre valores em dinheiro, vale-compras e celulares (smartphones), além de oferecer uma trilha de capacitação profissional com foco na gestão e no crescimento sustentável dos negócios.

A ação é voltada para quem atua com produção e/ou vendas de alimentos – seja em pontos fixos, por encomenda ou como vendedor(a) ambulante – e busca fortalecer tanto negócios formais quanto informais. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir no Brasil e realizar um curso rápido gratuito na plataforma Academia Assaí, acessando o site entre os dias 8 de abril e 25 de maio.

Desde que foi criado, em 2018, o Prêmio já contemplou mais de 7 mil empreendedores(as), com a distribuição de mais de R$ 5 milhões em prêmios, no total.

Etapas e premiações

A premiação está dividida em três categorias:

Vendas por encomenda Ponto de venda fixo Vendedor(a) ambulante.

Na primeira fase, serão selecionados(as) 2.100 empreendedores(as) (700 por categoria), que receberão R$ 300 e terão acesso a quatro dias de capacitação online. Em seguida, 210 finalistas serão escolhidos(as) entre os premiados(as) da primeira fase. Cada um(a) receberá mais R$ 2 mil em dinheiro, R$ 500 em vale-compras do Assaí e passará a disputar a etapa regional da premiação.

Essa etapa será realizada em cada uma das cinco regiões do País, com a seleção de dois vencedores(as) por categoria em cada região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), totalizando 30 vencedores(as) regionais. Os(as) 30 vencedores(as) regionais participarão de uma semana de imersão em São Paulo, com mentorias, vivências e novas capacitações, além de receberem um celular (smartphone). Durante essa fase, eles(as) disputarão a etapa nacional, que escolherá um(a) vencedor(a) por categoria, cada um(a) recebendo R$ 15 mil adicionais. Ou seja, cada vencedor nacional dessas três categorias receberá mais de R$ 22 mil em prêmios ao todo (considerando as quantias em dinheiro, vouchers e os celulares).

Além disso, também serão reconhecidos(as) os(as) melhores nas categorias especiais de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, totalizando seis grandes vencedores(as) nacionais.

SERVIÇO

Prêmio Academia Assaí 2025

Período de inscrições: de 8 de abril a 25 de maio

Onde se inscrever: www.academiaassai.com.br/premio

Quem pode participar:

Maiores de 18 anos

Pessoas que residam no Brasil

Empreendedores(as) do setor alimentício (formais ou informais)

Como participar:

Acesse o site da premiação Faça o login ou cadastre-se na plataforma Realize o curso rápido e gratuito Preencha o formulário com informações sobre o seu negócio.