Iniciativa federal destrava R$ 243 milhões em obras no Baixo Tocantins

O Ministério das Cidades promoveu nesta segunda-feira (14), em Moju, no nordeste do Pará, a primeira reunião presencial do ano da iniciativa #BotaPraAndar no estado. O encontro reuniu representantes de 11 municípios da região do Baixo Tocantins, com o objetivo de destravar obras e acelerar a execução de investimentos federais.

Participaram do encontro gestores e técnicos de Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia. O volume de recursos envolvidos nas ações federais soma R$ 243 milhões.

Os investimentos abrangem obras de habitação urbana e rural pelo programa Minha Casa, Minha Vida, além de ações incluídas nas seleções de 2023 e 2024 do Novo PAC nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, regularização fundiária e desenvolvimento urbano.

O ministro das Cidades, Jader Filho, participou da reunião e afirmou que a iniciativa busca resolver entraves técnicos e burocráticos que impedem o avanço das obras. Ele destacou que as ações serão levadas a todos os 144 municípios paraenses.

Durante o evento, equipes do ministério e da Caixa Econômica Federal realizaram reuniões individuais com cada município para identificar pendências e definir encaminhamentos. A expectativa é de que os impactos das medidas sejam observados nos próximos meses.

Além dos prefeitos e técnicos municipais, estiveram presentes na abertura do evento parlamentares federais e estaduais, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Francisco Melo, o Chicão.

Próximas agendas

Novas reuniões do #BotaPraAndar estão previstas nas próximas semanas em outras regiões do Pará. Em abril, o encontro será realizado em Almeirim, no Baixo Amazonas. Em maio, será a vez de Benevides e Altamira. Já em junho, a iniciativa chega ao Marajó e ao Sudeste do estado.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)