Inflação tem alta de 0,11% em dezembro na Grande Belém

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (23), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA 15, informando que a taxa de inflação chegou a 0,51% para a Região Metropolitana de Belém (RMB) no mês de dezembro. Isso significa que houve um aumento de 0,11% a mais do que em novembro, cujo índice ficou em 0,40%.

Os maiores acréscimos foram verificados entre as categorias de vestuário (1,40%); transportes (0,91%); alimentação e bebidas (0,85%); habitação (0,57%); e despesas pessoais (0,23%). Por outro lado, algumas categorias tiveram recuo, entre as quais educação (-0,02%), artigos de residência (-0,42%) e saúde e cuidados pessoais (-0,58%).

Dentre as regiões pesquisadas, a Grande Belém ficou em quinto lugar do ranking, ficando com a taxa de inflação mais baixa do que em regiões como as de Curitiba (0,67%), Belo Horizonte (0,58%), Porto Alegre (0,56%) e Fortaleza (0,53%). Por outro lado, a região da capital paraense atingiu índices maiores de inflação do que as regiões de São Paulo (0,45%), Recife (0,45%), Rio de Janeiro (0,40%) e Salvador (0,36%).

No acumulado do ano, Belém chega a dezembro com 5,78% de inflação. O mesmo se deu para a variação acumulada nos últimos 12 meses, que também atingiu a porcentagem de 5,78% em Belém.

Quanto ao cenário nacional, o IPCA-15 apontou que a taxa de inflação no País ficou em 0,52% em dezembro e 0,01 ponto percentual abaixo do resultado de novembro (0,53%). Com isso, foi observada uma alta acumulada de 5,90% em 2022 no Brasil.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no país, sete tiveram alta em dezembro. Os maiores impactos foram nos setores de transportes (0,85%) e alimentação e bebidas (0,69%). A maior variação, por sua vez, ficou com vestuário (1,16%), que acumulou alta de 18,39% no ano.