Inflação de março: IPCA registra alta de preços de 0,16%, puxada pelos alimentos

Considerado a inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma alta de 0,16% nos preços de março no país, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10). O resultado representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com alta de 0,83%.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o resultado também foi de desaceleração, já que março de 2023 registrou aumento de 0,71%. O país acumula, agora, uma inflação de 3,93% em 12 meses. No acumulado do ano, a alta é de 1,42%. Esta foi a menor variação para março desde 2020 (0,07%). O mercado financeiro esperava reajuste de 0,25% dos preços de março.

Alimentação impactou inflação

Novamente, o maior impacto do mês veio do grupo de alimentação e bebidas, com alta de 0,53% e peso de 0,11 ponto percentual no índice geral. É uma variação mensal menor que fevereiro, quando os preços do grupo haviam subido 0,93%.

Entre os nove principais grupos do IPCA, seis apresentaram altas em março. Além dos alimentos, houve alta em saúde e cuidados pessoais, com aumento de 0,43% no mês, representando 0,06 ponto percentual do índice.

No mês passado também saíram da conta os reajustes anuais do grupo educação, que trazem um impacto de alta recorrente a fevereiro. No mês passado, os reajustes trouxeram alta de 4,98%. Em março, o aumento foi de 0,14%.

Veja o resultado dos grupos:

Alimentação e bebidas: 0,53%

Habitação: 0,19%

Artigos de residência: -0,04%

Vestuário: 0,03%

Transportes: -0,33%

Saúde e cuidados pessoais: 0,43%

Despesas pessoais: 0,33%

Educação: 0,14%

Comunicação: -0,13%