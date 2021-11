Indústria alimentícia cria mais de 100 emprego em Benevides

A inauguração de uma nova fábrica de uma indústria alimentícia paranaense está criando mais de 100 empregos no município de Benevides, com perspectiva de aumentar esse quadro nos próximos meses. O empreendimento, erguido por dos líderes no segmento de polpas de frutas e de creme de açaí, recebeu investimentos de R$ 30 milhões. Gestores, fornecedores, parceiros, colaboradores e autoridades locais, entre elas, o secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedeme), José Fernando Junior, representando o governador Helder Barbalho, e secretários do município de Benevides, estiveram presentes na inauguração.

De acordo com a empresa, a nova planta industrial ocupa uma área de mais de 20 hectares e tem potencial para produzir mais de 6 mil toneladas de produtos de açaí a cada safra.

“O Grupo Zeppone começou como um empreendimento familiar em 1995, no Paraná, e projeta produzir e distribuir 33 mil toneladas de produtos pelo país em ao mês em 2022. Com a demanda crescente, investir em uma unidade no Pará era o próximo passo para expandir a produção e investir no estado que nos proporciona esse fruto tão especial desde 2015”, explica João Zeppone, CEO do Grupo.

Atualmente, o Pará é líder na produção de açaí e responde por quase toda a produção nacional. Segundo dados do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística, a produção agrícola do estado correspondeu a R$ 10,8 bilhões em 2019, o que corresponde a 90% do que é produzido nacionalmente. Outro levantamento aponta que, das três milhões de toneladas do fruto produzidas no Brasil, o Pará é responsável por aproximadamente 2,8 milhões.

Rogério Bessa, gerente corporativo de operações industriais da Polpa Norte, informou que ter a base industrial próxima de onde está o fruto é muito importante. "Vamos evoluir com o mix de açaí e ampliar os processos de produção. Mais adiante, vamos produzir o mix de açaí (um dos produtos carros-chefe da Polpa Norte) no Pará e cair no gosto e dos paraenses"