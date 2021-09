Inauguração de Posto marca chegada a Belém da Atem, empresa com mais de 20 anos de mercado

Com mais de 300 franqueados e 2.000 clientes ativos, a distribuidora de combustíveis Atem completa 21 anos de atuação e, para marcar a data, deu mais um passo em seu plano de expansão com a abertura, em Belém, nesta sexta-feira (10) do primeiro posto de combustíveis da marca, de propriedade do grupo Dallas, empresa que atua há mais de 30 anos no setor na capital paraense. O novo posto fica localizado na avenida Júlio César, bairro Val de Cans, anexo ao aeroporto Brigadeiro. No local, segundo o proprietário do posto, Alírio Gonçalves, estão sendo gerados 20 empregos diretos, além de outros 100 postos de trabalho criados durante o período de obras.

O posto é uma alternativa para os clientes que prezam pela praticidade no momento de abastecer o veículo, com uma estrutura moderna, espaço amplo em uma área construída de 1.200 metros quadrados e ilhas para abastecimento, que permitirão dar maior agilidade ao atendimento. Na unidade, os clientes também terão à disposição serviços como conveniência, padaria, lavanderia e barbearia. “Estamos colocando à disposição uma estrutura com uma série de serviços para atender às necessidades da população. Nesse momento em que cada vez mais as pessoas procuram por comodidade, ter um posto em que você pode abastecer e ainda realizar qualquer outro serviço é uma grande facilidade”, disse o proprietário Alírio Gonçalves.

Na unidade, os clientes também terão à disposição serviços como conveniência, padaria, lavanderia e barbearia. (Divulgação)

No Pará, a Atem já dispõe de uma base própria de distribuição de combustíveis, localizada no município de Miritituba, distante 1.299 KM de Belém. Uma segunda base, localizada em Santarém, tem previsão para iniciar as atividades já no primeiro semestre de 2022. E em Belém, ainda, a Atem adquiriu terreno para a instalação de uma base de suprimento.

“Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a presença da marca no país, desenvolvendo negócios sustentáveis, efetivos e confiáveis”, destacou o gerente comercial da Atem, Guilherme Santana.

Segundo ele, a empresa vem ampliando presença nos estados brasileiros e a capital paraense é uma praça relevante, com bastante potencial de crescimento. Agora, a empresa está presente nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Paraná e São Paulo.