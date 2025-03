Inadimplência média no crédito livre sobe a 4,4% em janeiro, de 4,1% em dezembro, afirma BC

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com bancos aumentou de 4,1% em dezembro para 4,4% em janeiro, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 13. A taxa para pessoas físicas passou de 5,2% (dado revisado) para 5,5%. A de empresas passou de 2,5% para 2,8%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, cresceu de 1,3% em dezembro para 1,5% em janeiro.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 2,9% (dado revisado) para 3,2%.

Spread médio

O spread médio em operações de crédito livre aumentou de 27,1 pontos porcentuais em dezembro (dado revisado) para 28,2 pontos em janeiro, informou o Banco Central. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

O spread médio no segmento de pessoa física cresceu de 39,2 pontos em dezembro (dado revisado) para 39,5 em janeiro. Nas operações de empresas, passou de 8,5 (dado revisado) para 10,7 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,1 pontos em dezembro (dado revisado) para 4,8 pontos em janeiro. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, passou de 17,7 (dado revisado) para 18,6 pontos.