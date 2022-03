Imposto zerado: veja quanto custará a gasolina e quais alimentos terão redução de preço

O combustível e alguns alimentos poderão ficar mais baratos após o anúncio do governo de zerar o imposto de importação do etanol. A medida, que ainda precisa ser publicada oficialmente para entrar em vigor, também inclui o barateamento de eletrônicos, equipamentos e máquinas.

No entanto, o comunicado ainda divide opiniões e gera dúvidas nos brasileiros, devido não apresentar uma data exata para acontecer. Segundo o governo, a medida pode ser implementada até 31 de dezembro de 2022. Veja quais alimentos podem ficar mais baratos e qual seria o novo preço da gasolina após a decisão do governo de zerar o imposto de importação do etanol:

Quanto vai custar a gasolina?

Ainda não há garantias se a diminuição de preço irá chegar ao consumidor, devido o cenário internacional instável que influencia no valor dos combustíveis. Porém, caso a medida entre em vigor, poderá baratear a gasolina em até R$ 0,20 por litro.

Quais alimentos podem ter diminuição do preço?

Caso entre em vigor, haverá redução também nos preços de alimentos. A Câmara anunciou que irá acontecer o barateamento de seis itens da cesta básica, que mais pesam no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Entre eles estão:

Café

Margarina

Queijo

Macarrão

Açúcar cristal

Óleo de soja

Para os alimentos, a redução do imposto começa a valer assim que for publicada a medida no Diário Oficial, o que deve acontecer na quarta-feira (23).

Haverá redução no preço dos eletroeletrônicos?

Possivelmente. O governo decidiu cortar em 10% a alíquota do imposto de importação cobrado sobre eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. Uma medida semelhante já tinha sido anunciada em março de 2021. Ou seja, caso aconteça, a redução chega a 20%.

Quando começa a valer a redução do imposto?

A vigência da redução dos impostos irá acontecer imediatamente a partir da publicação da norma - espera-se que seja implementada até quarta-feira (23). Nas bombas, caso chegue, a redução deve demorar para acontecer pois só será válida para novas importações.

Por que o governo aprovou a medida?

O governo está tentando, desde 2021, realizar medidas para frear o aumento do preço dos combustíveis nos postos - que se agravou ainda mais desde que a Rússia, grande produtora de petróleo, invadiu a Ucrânia e foi alvo de retaliações comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia.

Espera-se que a decisão ajude a baratear o litro do etanol comum e do etanol aditivado. Além de ajudar a conter a alta dos preços da gasolina - que é misturada com uma parcela de etanol antes de chegar ao tanque dos veículos.

