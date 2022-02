IEL tem vagas de estágio abertas para estudantes de Belém e outros quatro município do Pará

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), instituição do Sistema Indústria, está com vagas abertas de estágio em diversas áreas, para estudantes cinco município do Pará: a capital, Belém, Paragominas, Breves (no Marajó), Santarém e Castanhal. Os valores das bolsas variam entre R$400 e R$1.000.

Quais as áreas?

Em Belém, as vagas abertas são para estudantes dos cursos de Estatística, Administração, Economia, Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Ensino Médio, Direito e Moda.

No município de Paragominas o IEL está ofertando vagas de estágio para quem cursa Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Marketing.

Em Breves, estão sendo oferecidas vagas de estágio para alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia.

Administração e Ciências Contábeis podem concorrer às vagas ofertadas na cidade de Santarém.

Já em Castanhal, as oportunidades são para os cursos de Engenharia Mecânica, Enfermagem e Ciências Contábeis.

Como se inscrever?

Interessados nas vagas de Castanhal devem enviar o currículo para o e-mail castanhal@iel-pa.org.br.

Nas demais cidades, os interessados pelas vagas devem enviar o currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br. No assunto, incluir o nome da vaga.