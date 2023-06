Ibovespa dispara e dólar desaba para menor valor desde junho de 2022

O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores (B3), registrou nesta sexta-feira, 09, avanço de 1,33%, aos 117.019 pontos. A plataforma TradeMap informou que esse foi o melhor resultado obtido desde novembro de 2022. Na ocasião, alcançou 118.155 pontos.

Ao longo desta semana, o indicador acumula ganhos de 3,99% e, em junho, de 8,04%. Neste mês, ocorreram seis pregões, em todos, o Ibovespa fechou em alta.

Os investidores animados com os dividendos que serão pagos pela estatal, os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) ajudaram a puxar o índice para cima pelo segundo pregão seguido. As preferenciais (PETR4), sem direito a voto, subiram 4,88% e as ordinárias (PETR3), 4,81%.

Com grande peso no Ibovespa, as ações da Vale valorizaram com a elevação do preço do minério de ferro no mercado internacional.

Os papéis da CVC (CVCB3, 9,86%), Gol (GOLL4, 7,28%) e Banco do Brasil (BBAS3, 4,88%). Registraram tiveram maior elevação. Já as ações do Iguatemi (IGTI11, 2,17%), Dexco (DXCO3, 1,92%) e 3R Petroleum (RRRP3, 1,84%), apresentaram maior queda.

Dólar

Na sexta-feira 09, o dólar encerrou o pregão à vista no menor patamar do ano. Ele foi cotado a R$ 4,8761, com queda de 0,98%, depois de ter sido negociado a R$ 4,8552 na mínima do dia. A moeda americana, assim, atingiu o menor nível de fechamento desde junho de 2022.