Hydro assina contrato para fornecimento de gás natural à Alunorte

A Hydro assinou um contrato de 15 anos com a New Fortress Energy (NFE) para o fornecimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) para sua refinaria de alumina no Brasil

O projeto de troca de combustível na refinaria de alumina Hydro Alunorte visa substituir parte das fontes de energia da planta e reduzir as emissões de CO2. Essa iniciativa faz parte da estratégia climática da Hydro e do compromisso global de reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Espera-se que a New Fortress Energy forneça à Hydro Alunorte 29,5 TBtu de gás natural anualmente do terminal de regaseificação e recebimento de Barcarena da NFE, localizado no estado do Pará.

A Hydro Alunorte vai adaptar o processo de calcinação e parte da geração de vapor da refinaria para passar do óleo combustível para o gás natural como fonte de energia. Espera-se que a conversão seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2023. A troca de combustível reduzirá as emissões anuais de CO2 da refinaria em 600.000 toneladas.

“A Hydro Alunorte está entre as refinarias de alumina com maior eficiência energética do mundo. A mudança de combustível para GNL é mais um passo para melhorar nossas operações, impulsionando a sustentabilidade e as melhores práticas da indústria para reduzir o impacto ambiental”, afirma John Thuestad, vice-presidente executivo da área de negócios de Bauxita e Alumina da Hydro.

A disponibilidade de gás natural é importante para o desenvolvimento industrial da região do Pará e permite a substituição de combustíveis intensivos em carbono por um de menor impacto ambiental. A refinaria da Alunorte será um importante consumidor de gás no Pará e, portanto, um facilitador para o estabelecimento do fornecimento de GNL no estado do Pará.

“O acesso ao GNL possibilitará uma operação mais sustentável para a Hydro e também dará acesso ao gás natural para outras indústrias e consumidores do estado do Pará. Isso faz parte do nosso compromisso de apoiar o desenvolvimento local”, afirma Thuestad.

O acordo com a NFE para o fornecimento de GNL está sujeito à decisão final de construção do projeto de troca de combustível, previsto para o final de 2021.