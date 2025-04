Hugo Motta diz que Brasil está diante hoje do desafio de afinar as políticas monetária e fiscal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira, 2, que o Brasil está diante hoje do desafio de afinar as políticas monetária e fiscal. Ele ressaltou a boa parceria entre Câmara e Banco Central nas últimas seis décadas e avaliou que a autonomia operacional da autoridade monetária foi um grande ganho para o País.

"Obviamente, a aprovação da Lei Complementar que garantiu a autonomia do Banco Central foi um outro marco dessa profícua relação institucional. É inegável que essa lei representou um avanço de grande importância para o País, pois permitiu que a autoridade monetária exercesse sua missão com maior previsibilidade e segurança institucional, protegida de interferências políticas e com credibilidade junto à sociedade e aos mercados", disse Motta durante cerimônia dos 60 anos do Banco Central.

Ele disse ainda que a Câmara dos Deputados seguirá "vigilante e atuante na formulação de políticas que contribuam para um País mais próspero, mais justo e mais seguro para todos os brasileiros".