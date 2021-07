HRPL está com vagas abertas para farmacêutico e enfermeiro

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL) está com vagas abertas para o processo seletivo para farmacêutico e enfermeiro até o dia 02/08. Os interessados devem enviar os seus currículos atualizados, exclusivamente, para o e-mail selecaoparagominas@indsh.org.br, com o assunto “Farmacêutico" (a) ou “Enfermeiro" (a).

O processo de seleção acontecerá, inicialmente, por meio de uma triagem de currículos realizada segundo critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem os currículos aprovados nessa etapa, serão contatados pelo RH do hospital que informará local, dia e hora para a realização das provas e entrevistas.

Para a ocupação da vaga ofertada para o cargo de Farmacêutico é necessário que o candidato possua ensino superior completo em Farmácia, e para ocupação da vaga para Enfermeiro, tenha ensino superior completo em Enfermagem. Para ambos os cargos, a experiência será um diferencial para a contratação.

O Hospital Regional Público do Leste:

Localizado em Paragominas, é um órgão do Governo do Estado do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A Unidade hospitalar presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 23 municípios do nordeste paraense. Nos casos de urgências do SAMU, o hospital recebe os pacientes diretamente pelo Pronto Atendimento, com equipe de suporte 24h.