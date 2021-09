Hospital Regional do Leste abre PSS para auxiliar de serviços gerais

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL) em Paragominas, abriu processo seletivo para auxiliar de serviços gerais. Os interessados na vaga devem possuir ensino médio completo. Ter experiência no cargo será um diferencial.

Para participar, os candidatos podem enviar seus currículos atualizados exclusivamente para o e-mail: selecaoparagominas@indsh.org.br com o assunto: Auxiliar de Serviços Gerais, até o próximo dia 16 de setembro. Os currículos passarão por triagem seguindo os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Com a seleção efetivada, os inscritos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase serão contatados pelo setor de Recursos Humanos (RH) do hospital que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Sobre o HPRL

O Hospital Regional Público do Leste é um órgão do Governo do Estado do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) que presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes de 23 municípios do sudeste do Pará. Nos casos de urgências do SAMU, o hospital recebe os pacientes diretamente pelo Pronto Atendimento, com equipe de suporte 24h.

Serviço: O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), está localizado na rua Adelaide Bernardes, s/n, bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelos telefones (91) 3739-1046 / 3739-1253 / 3739-1102.