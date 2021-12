Hospital Geral de Tailândia, no nordeste do Pará, abre processo seletivo para maqueiro

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), nordeste paraense, realiza processo seletivo para maqueiro, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados deverão enviar os currículos atualizados para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com o assunto: "Candidato a Maqueiro", desta quinta-feira (23) até a próxima segunda-feira (27).

O GT ressalta que os currículos passarão por triagem a partir de critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada. Para participar do processo seletivo, deve-se enviar cópia do currículo; cópia do comprovante de matrícula (acadêmico do curso técnico em Enfermagem).

O hospital destaca que é desejável boa capacidade de comunicação, organização do trabalho, atendimento a públicos diversos, comunicação interna e externa, iniciativa e discernimento para buscar informações e tomar providências inerentes ao cumprimento de suas atribuições.

"Ressaltamos os conhecimentos e habilidades necessárias para participação no processo seletivo: experiência desejável 6 meses (área hospitalar); atendimento ao usuário; compreender as situações e realizar o encaminhamento adequado; informar e mobilizar o usuário acerca de seus direitos e de seu papel como cidadão; cópia do currículo", informa o HGT.