Hospital em Paragominas seleciona para formação de cadastro reserva

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), localizado em Paragominas, seleciona candidatos para formação de cadastro reserva para ocupação de cargos disponíveis nas áreas administrativa e assistencial. As oportunidades são para candidatos com o ensino médio e superior, inclusive para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar os currículos atualizados para o e-mail: selecao.hrpl@institutodiretrizes.com.br, com a vaga pretendida, até o dia 23 de fevereiro de 2022.

A seleção será através de avaliação curricular e os selecionados serão convocados por meio de ligações telefônicas para as demais etapas do processo seletivo. Os aprovados em todas as etapas terão acesso à lista final no site do Instituto Diretrizes .

O certame consistirá em análise curricular, aplicação da prova referente a cada área específica, comprovação de documento exigidos e entrevista pela equipe do Instituto Diretrizes.

Vagas HRPL :

O HRPL está fazendo formação de cadastro de reserva para os seguintes cargos:

- agente de portaria;

- analista de departamento de pessoal;

- analista de recursos humanos;

- analista de tecnologia da informação;

- aprendiz;

- assistente administrativo;

- assistente de diretoria;

- assistente social;

- auxiliar administrativo;

- auxiliar de almoxarifado;

- auxiliar de cozinha;

- auxiliar de farmácia;

- auxiliar de serviços gerais;

- copeiro, costureira;

- cozinheiro;

- eletricista;

- enfermeiro;

- enfermeiro para o Núcleo de Educação Permanente (NEP);

- enfermeiro para o Núcleo Interno de Regulação (NIR);

- farmacêutico;

- maqueiro;

- motorista;

nutricionista;

- nutricionista Responsável Técnico (RT);

- oficial de manutenção;

- psicólogo clínico;

- supervisão de faturamento;

- supervisão de manutenção;

- supervisão de atendimento;

- técnico de enfermagem;

- técnico de laboratório;

- técnico de segurança do trabalho;

- técnico de informática;

- telefonista.