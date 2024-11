Hospital Beneficente Portuguesa lança equipamentos de alta tecnologia para inovar a saúde em Belém

O Hospital Beneficente Portuguesa realizou na noite desta quinta-feira, 07, a primeira edição do BPTech, evento focado em inovação tecnológica no setor de saúde. A iniciativa reuniu especialistas, empresas de tecnologia e profissionais da saúde para debater tendências e promover o intercâmbio de conhecimento entre esses segmentos, com o objetivo de aprimorar o atendimento médico e hospitalar na região. Entre os destaques do evento, foram apresentados três novos equipamentos que prometem transformar a medicina em Belém.

Lançamentos em tecnologia

O Robô Da Vinci, uma das principais inovações, foi projetado para realizar procedimentos minimamente invasivos com alta precisão. Controlado por um cirurgião em um console, o sistema utiliza braços robóticos com microinstrumentos e uma câmera 3D de alta definição, proporcionando uma visão detalhada da área operada. De acordo com o diretor-presidente da Beneficente Portuguesa, Dr. Alírio Gonçalves, “o robô de última geração chega para garantir maior segurança no procedimento”. Amplamente utilizado em cirurgias complexas, o Da Vinci reduz o tempo de recuperação e as chances de complicações para os pacientes.

“Esse avanço é muito importante por oferecer ainda mais segurança nos procedimentos, em urologia por exemplo, permitindo cirurgias minimamente invasivas. É uma grande conquista para a medicina em Belém", completou o diretor-presidente.

Outro destaque do BPTech foi o Dornier Thulio, um equipamento que utiliza laser para realizar procedimentos minimamente invasivos na área de urologia. Especialmente eficaz no tratamento de hiperplasia prostática benigna (HPB) e cálculos renais, o laser oferece precisão e segurança, além de reduzir o tempo de recuperação. Dr. Vitor Mateus, diretor assistencial da Beneficente Portuguesa destaca: “O modelo oferece uma precisão muito maior, com menos sangramento e uma imagem gerada em alta resolução, facilitando o ato cirúrgico. Ele permite uma postura operatória mais confortável, onde o cirurgião pode operar sentado, diminuindo o cansaço”.

O Pentero 800S da ZEISS, um microscópio cirúrgico avançado voltado para neurocirurgia, foi o terceiro equipamento apresentado. Combinando visualização óptica tradicional com tecnologia digital, o Pentero possui uma câmera 4K 3D integrada e oferece flexibilidade e qualidade de imagem superiores. O diretor assistencial da Beneficente Portuguesa, explica que o equipamento “permite uma visualização detalhada, como a fluorescência sobre os tumores, facilitando o ato cirúrgico em termos de anatomia”. O modelo ainda proporciona uma postura operatória mais confortável, permitindo que o cirurgião opere sentado, o que diminui o cansaço.