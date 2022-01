Hospitais públicos do Pará abrem vagas de emprego; veja os municípios

Hospitais públicos paraenses oferecem vagas de emprego em quatro cidades do Estado. As oportunidades são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais e administrativas. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar também.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade. Em seguida, acessar o menu "Trabalhe Conosco" e, depois, buscar pela opção "Conheça nossas oportunidades". Clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas fases do processo, como provas e entrevistas. Cada etapa será realizada no próprio local da vaga e todas são eliminatórias.

Conheça as oportunidades:

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há vagas para analista de recursos humanos, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico e técnico de enfermagem. As inscrições estão abertas até o dia 16 de janeiro.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para os cargos de líder de lavanderia e aprendiz administrativo, com prazo para inscrição até o dia 13 de janeiro, além de técnico de enfermagem, até o dia 24 deste mês.

Octávio Lobo

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, existem oportunidades para auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e enfermeiro, com inscrições até o dia 16 de janeiro.

No Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região Oeste do Pará, há vagas para atuação nos cargos de copeiro hospitalar e auxiliar de higiene e limpeza, destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas seguem abertas até que sejam preenchidas e os inscritos também irão compor o banco de dados do HRBA

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.