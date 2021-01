Hospitais paraenses estão com oportunidade de emprego; acesse

A Pró-Saúde, entidade que administra alguns hospitais paraenses, abriu diversas vagas de emprego no estado do Pará. As oportunidades contemplam os munícipios de Altamira, Ananindeua, Barcarena e Canaã dos Carajás. Todas as vagas são destinadas, também, para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Conheça as vagas e local de atuação:

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio.

Em Altamira, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) está contratando farmacêutico, técnico de enfermagem e enfermeiro. Os interessados podem se candidatar até a próxima terça-feira, 12.

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA), o processo seletivo é voltado para a contratação de analista de redes, auxiliar administrativo, enfermeiro de qualidade e coordenador de manutenção. As inscrições vão até o dia 17 de janeiro.

Já no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), as vagas são para técnico de enfermagem, enfermeiro e auxiliar de cozinha. Para esses cargos, os interessados podem se candidatar até o dia 15 de janeiro.

Por fim, o Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás, está com vagas para cozinheiro, oficial de manutenção, recepcionista, mecânico de refrigeração e auxiliar de higiene e limpeza. Os candidatos têm até o dia 20 de janeiro para realizar a inscrição.

Processo seletivo

Para participar, é necessário que o candidato acesse no site da Pró-Saúde o menu "Trabalhe Conosco" e, em seguida, a opção "Conheça nossas oportunidades", clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Informações adicionais, como requisitos básicos para candidatura, estão disponíveis no site. Vale lembrar que os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada Hospital.

Assim, cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.