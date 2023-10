Haddad tem pouco tempo para aprovar projetos prioritários

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem até o dia 23 de dezembro para aprovar projetos prioritários, pois, após esta data o Congresso entrará em recesso. A equipe econômica corre contra o tempo para fazer avançar propostas que podem dar ao menos R$ 63 bilhões em receitas em 2024.

Há 7 medidas que estão travadas no Congresso. A lista inclui taxação de offshores e fundos exclusivos e mudanças na subvenção para investimento do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Eis o potencial arrecadatório para o próximo ano: PL 4.173/2023 – taxação das offshores e fundos exclusivos: R$ 13 bilhões; MP 1.185/2023 – altera regras na subvenção para investimento no ICMS: R$ 40 bilhões; PL 3.626/2023 – taxação e regulamentação das apostas esportivas: R$ 5,0 bilhões; e PL 798/2021 – repatriação de recursos: R$ 5,0 bilhões



O valor global tem grande risco de não se concretizar. O efeito das mudanças também pode ser o oposto. No parecer sobre as offshores e os fundos exclusivos, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) propôs reduzir de 10% para 6% a taxação sobre o estoque dos fundos situados no Brasil, ou seja, dos rendimentos obtidos antes da tributação. Não há uma nova estimativa de quanto o governo pode arrecadar após essa mudança



O texto pode ser analisado no plenário da Câmara na terça-feira (24). Há resistência de bancadas importantes, a exemplo da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária). O grupo é contra elevar o número mínimo de cotistas para isentar o Fiagro (Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais) –a legislação atual exige 50 investidores, mas o governo queria aumentar para 500. Pedro Paulo propôs aumentar para 300



Na terça-feira (17) o relator na Câmara sinalizou não mexer no número de cotistas, depois de conversar com o vice-presidente da FPA na Câmara, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Outras propostas essenciais para a Fazenda não resultarão diretamente em novas receitas, como o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Os 2 textos, porém, são essenciais para as contas públicas em 2024.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Um dos principais objetivos do governo Lula (PT) é o de aprovar a PEC 45, de 2019, que versa sobre a reforma tributária. O texto foi aprovado em 6 de julho na Câmara, porém, ainda está parado no Senado. O relator do texto no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), já deu 3 datas para apresentar o parecer: 4 de outubro, 24 de outubro e, agora, o prazo final é 1º de novembro.



Várias tentativas foram feitas para aprovar uma reforma em quase 40 anos, sem sucesso. A simplificação do sistema tributário também enfrenta resistência de vários segmentos, como serviços e agronegócio, que pedem tratamento diferenciado. Estados e municípios, por sua vez, temem perder a autonomia na administração dos impostos com a criação do Conselho Federativo, uma das medidas propostas no texto.

É possível que o texto seja fatiado e os itens mais polêmicos fiquem para análise do Congresso no próximo ano, marcado pelas eleições municipais.



RECEITAS EXTRAS

A estimativa do governo é atingir R$ 168,5 bilhões em receitas extras em 2024 para zerar o deficit primário. Contudo, o governo Lula, poderá apresentar um rombo de até R$ 28,6 bilhões no resultado primário em 2024 para cumprir a meta fiscal. A IFI (Instituição Fiscal Independente do Senado) calculou a margem de manobra possível no Orçamento do próximo ano em razão da nova regra fiscal



A estimativa está em um relatório da entidade sobre a evolução do quadro fiscal brasileiro. Para o próximo ano, a LDO projetou que o PIB será de R$ 11,5 trilhões em termos nominais. O mecanismo que substitui o teto de gastos define um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB (Produto Interno Bruto) para o saldo primário anualmente. Para 2024, o governo estabeleceu meta de déficit zero. O saldo primário é formado pela subtração de receitas contra despesas, sem contar com os gastos com juros da dívida.