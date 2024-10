Haddad diz que governo vai interditar uso do Bolsa Família em apostas online

Em entrevista à rádio CBN nesta segunda-feira (30), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o uso do cartão do Bolsa Família para apostas eletrônicas, conhecidas como 'bets', será proibido. Essa medida é uma determinação do Governo Federal, visando coibir o mau uso de recursos públicos. “Cartão do Bolsa Família, cartão de crédito; nada disso vai poder ser utilizado para o pagamento de aposta”, explicou Haddad.

Medidas Contra a Dependência e Lavagem de Dinheiro

O ministro ressaltou que o governo acompanhará a atividade de apostas individualmente, por CPF, para identificar comportamentos que possam indicar dependência psicológica ou atividades relacionadas à lavagem de dinheiro. “Quem aposta muito e ganha pouco pode estar com dependência psicológica do jogo; e quem aposta pouco e ganha muito, em geral, é lavagem de dinheiro”, advertiu Haddad.

Investimentos como Chave para o Crescimento Sustentável

Além das medidas relacionadas às apostas, Haddad falou sobre a importância da retomada de investimentos públicos e privados como motor para o crescimento econômico sustentável do Brasil. Ele enfatizou que “o que resolve o problema da economia é a retomada do investimento” e que isso permitirá uma oferta de produtos a custos mais baixos, evitando o retorno da inflação.

O ministro destacou que seu foco é promover o equilíbrio das contas públicas sem sacrificar os mais pobres, e que as regras do novo arcabouço fiscal são essenciais para esse reequilíbrio. “Não vamos repetir os erros do passado, onde o gasto público disparou sem crescimento econômico”, disse.



Ajustes Fiscais e Reoneração

Haddad também comentou sobre a recente aprovação da reoneração gradual da folha de pagamentos e a limitação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), destacando que esses ajustes são essenciais para restaurar a saúde financeira do país. O Perse, criado para ajudar o setor de eventos durante a pandemia, estava gerando impactos bilionários no orçamento da União.

Na luta contra fraudes no setor de apostas, o ministro anunciou que o governo começará a derrubar sites de apostas que operam irregularmente. “Esta semana vamos tirar do ar sites que sequer pediram regulamentação oficial”, afirmou. Haddad alertou os apostadores para que solicitem a restituição de valores, caso tenham dinheiro em casas de apostas não regulamentadas.

Programa Pé-de-Meia

Por fim, Haddad falou sobre o programa Pé-de-Meia, que visa incentivar a permanência e conclusão do ensino médio entre jovens em situação de vulnerabilidade. “Às vezes, o jovem não consegue concluir os estudos, e é mais barato investir na permanência do que perder um jovem diplomado”, destacou. O programa busca democratizar o acesso à educação e promover a inclusão social.

O ministro concluiu sua fala ressaltando a importância de uma atuação firme do governo para proteger a sociedade e garantir que recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável.