Haddad: Acredito que preço de alimentos vai cair, mas há itens que inspiram mais cuidados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (21), acreditar que os preços dos alimentos irão cair, apesar de ter admitido que alguns itens inspiram mais cuidados, como o café e o ovo. Já o ciclo do boi, segundo ele, pode chegar ao fim mais rapidamente.

"O preço do alimento, eu acredito que vai cair. Alguns itens eu tenho maior preocupação. Tem alguns itens que estão me inspirando mais cuidado. Por exemplo, o aumento da demanda mundial por café inspira cuidado. Porque, por exemplo, a Ásia é um continente onde se toma muito chá. E se você migra para o café, se começa a aumentar muito como parece estar acontecendo. Eu devo receber uma análise disso nas próximas semanas, você pode ter um impacto nos preços mais duradouro", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

O ministro disse ainda que o ovo é outra preocupação. "Nós exportamos pouco ovo. A nossa exportação de ovo é muito pequena. Mas pode estar havendo concentração de mercado. Pode estar tendo especulação com o preço", disse. Ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário para entenderem o que tem ocorrido com os preços dos ovos.

Haddad declarou, por outro lado, que outros itens terão seus preços acomodados. A safra deste mês e a queda no dólar vão contribuir neste quadro, segundo o ministro.