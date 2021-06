Guedes critica Argentina e defende modernização do Mercosul

O ministro da Economia, Paulo Guedes, posicionou-se contra o governo argentino em relação a modernização do Mercosul, na semana passada. Ele participou de uma audiência no Senado, na sexta-feira (25/), para debater o combate à pandemia de covid-19 no país. As informações são do site Metrópoles.

Enquanto o Brasil defende a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul e o fim da regra que exige consenso para a tomada de decisões no bloco, a Argentina faz oposição às pautas.

Guedes acusa o país vizinho de obter vantagem com a regra do consenso, alegando que ela facilita que a Argentina barre acordos comerciais bilaterais que o Brasil busca com outros países.

“Nós não podemos deixar que o veto de um governo argentino possa impossibilitar um acordo nosso. E nós vamos ter um problema, porque nós queremos a modernização, mas tem um presidente da Argentina que tem veto”, afirmou o ministro.