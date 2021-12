Grupo paraense se torna maior produtor de vergalhões de alumínio do continente

Considerado o maior fabricante de cabos elétricos da América Latina, o grupo Alubar se tornou o maior produtor de vergalhões de alumínio do continente. Após a conclusão da aquisição de ativos de uma nova unidade nos Estados Unidos, a empresa terá capacidade de produzir 300 mil toneladas de vergalhões e ligas de alumínio por ano.

A nova unidade trata-se de uma fábrica produtora de vergalhões de alumínio em New Madrid, no estado americano do Missouri. A Alubar já está trabalhando no processo de start-up dos equipamentos. Inicialmente, serão criados 55 empregos diretos com a retomada das atividades dos laminadores no começo do próximo ano.

A nova planta de vergalhões de alumínio adquirida pela Alubar pertencia ao parque fabril da Magnitude 7 Metals, que também produz lingotes de alumínio primário no local. A Alubar já está trabalhando no processo de start-up dos equipamentos. Inicialmente, serão criados 55 empregos diretos com a retomada das atividades dos laminadores no começo do próximo ano.

A aquisição da fábrica nos Estados Unidos tem o objetivo de fortalecer a presença da empresa no mercado norte-americano, que ainda precisa importar vergalhões de outros continentes para abastecer a fabricação de produtos que têm as ligas de alumínio como matéria-prima.

“O laminador nos permitirá atender diversos segmentos da indústria norte-americana, como os setores de cabos elétricos, siderúrgicos, manufaturados de alumínio, entre outros”, afirma o Diretor Executivo do Grupo Alubar, Maurício Gouvea dos Santos.

A empresa também busca fortalecer ainda mais a presença no mercado de energia elétrica brasileiro. A Alubar acaba de concluir novas obras de expansão e instalação de equipamentos na unidade de Barcarena, onde está localizada a maior unidade fabril do grupo.

As obras permitirão aumentar em até três vezes a capacidade de ofertar produtos para o mercado de distribuição de energia e de energias renováveis, tais como os cabos multiplexados, singelos, cobertos e cabos nus finos, além de condutores unipolares de 1kV e cabos de média tensão isolados.

Além disso, a empresa pretende aumentar a participação no fornecimento de cabos para as concessionárias que já atende, além de fortalecer a atuação no mercado de energias renováveis, que tem forte tendência de crescimento para os próximos anos.