Grupo Liberal se reúne com Sindipan para estabelecer relações comerciais

O setor comercial do Grupo Liberal esteve reunido, na última quinta-feira (23), com representantes do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (SINDIPAN). Ao todo, cerca de 16 pessoas das mais variadas empresas do estado estiveram presentes.

O objetivo do encontro foi estabelecer relações comerciais em um projeto voltado para o mês do pão, comemorado em outubro. Essa foi a primeira conversa do sindicato com o Grupo Liberal, que apresentou toda a estrutura disponível para reforçar a campanha: estúdio de gravação, serviços personalizados e etc.

Participaram da reunião: Larissa Almeida e Antônio Cruz, da XC Brasil; Larissa, Lorena e Letícia Moraes, da Naras Padaria; Flávio Batista e Renato Leite (Ocrim); Sinval (SINDIPAN); Aline Barros (Aline Barros Gastronomia); Bernardina Carvalho (Bendina); Willinam (Júlia Pão); Leoni Albuquerque (Dilepan); Rafael Nogueira; Jairo Holanda (Dus Plásticos); Viviane Tomé e Isabela Oliveira (Brownie do Blaux).