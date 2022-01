Grupo Liberal e Açaí Valley firmam parceria para incentivar inovação 

O Grupo Liberal e a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley) firmaram parceria para incentivar e fomentar ainda mais o ambiente de inovação e tecnologia no Pará, com maior foco nas iniciativas de startups do Estado. Na tarde desta terça-feira (4), o presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, se reuniu com membros da entidade para articular formas de traçar a estratégia de atuação. Estiveram presentes, pelo Açaí Valley, o vice-presidente, Victor Alves; diretor de eventos, Ricardo Marques; diretor jurídico, Guilhermo Aita; diretor de comunidades, Leonardo Mártyres; e diretor de marketing, Heleno Beckmann.Além de Maiorana, pelo Grupo Liberal também participaram do encontro Aline Vianna, diretora de Mercado, Rafael Silveira, head de estratégia Digital e Daniel Nardin, diretor de Conteúdo.

Entre as iniciativas propostas pelas duas organizações estão a realização de eventos, prêmios de inovação, criação de novos produtos, iniciativas de inovação e a aproximação com demais empresas. Uma das ideias é desenvolver eventos de “Hackathon”, que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, cujo objetivo é desenvolver um software ou solução tecnológica para um desafio apresentado por determinadas empresas. O Açaí Valley tem experiência no segmento e, como exemplo, foi co-organizador de um Hackathon em parceria com a Nasa, realizado em outubro do ano passado como forma de trazer visibilidade a projetos da Amazônia.

“Nós acreditamos que existe um ecossistema de inovação na nossa região, mas sempre em construção e precisando de alguns atores. Ao longo dos anos, tentamos nos aproximar de universidades, startups e outros entes, mas ainda tínhamos necessidade de ter acesso a mídia e a investidores, então ficamos muito felizes em saber que o Grupo Liberal está interessado em participar, porque acaba complementando coisas que não tínhamos antes, como essa parte de aceleração de startups, que são empresas de base tecnológica e de inovação; até mesmo o building, que é construir do zero uma startup até a sua venda”, destaca o vice-presidente do Açaí Valley, Victor Alves.

Para ele, a parceria será de extrema importância e poderá resultar, inclusive, no surgimento dos chamados “unicórnios”, que são empresas que valem mais de R$ 1 bilhão. “São startups que têm uma boa atuação, mas não têm divulgação ou acesso a investimentos. Nossa região é muito forte em inovação, temos essa perspectiva amazônida e vários projetos importantes que utilizam itens e matérias-primas daqui. Agora teremos um baita ator nesse ecossistema, que é o Grupo Liberal e, com isso, conseguiremos potencializar as empresas locais”, adianta Alves.

A diretora de mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, diz que, para a empresa, a parceria é uma continuidade da estratégia que vem sendo utilizada pelo veículo, de investimento em inovação e tecnologia. Com a atuação conjunta, ela acredita que será possível unir a força de uma empresa de comunicação com um novo e moderno modelo de negócio.

“É um passo central para o que estamos construindo. É trazer mesmo um ecossistema de inovação e de startups para dentro de uma empresa tida como ‘tradicional’. Vamos conseguir oferecer para o nosso mercado novos produtos e muita coisa inovadora. Para o nosso portfólio de anunciantes, haverá muitos projetos ligados à inovação. Nós, que estamos no dia a dia do mercado, sabemos o quanto é importante e urgente inovar, e precisávamos oferecer para o mercado soluções decisivas para os seus negócios”, comenta.

A partir disso, Aline adianta que o Grupo deve lançar produtos novos, tracionando e crescendo a partir das startups. Um dos papéis do veículo, além da divulgação, vai ser na aceleração desses projetos – a empresa vai atuar como investidora direta naqueles que fizerem mais sentido para a atuação do Grupo.