Grupo BBF oferta 285 vagas de empregos no Pará

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, fechou o primeiro semestre do ano com a contratação de 1.486 novos colaboradores. Foram 947 pessoas que começaram a trabalhar nas operações da companhia no Pará, 45 em São Paulo (SP) e 494 em São João da Baliza (RR).

A empresa informa que ainda tem em aberto 440 vagas de emprego para o Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas e São Paulo. Considerando somente o Pará, a BBF informa 285 vagas abertas para os municípios de Belém, Moju, Acará, Concórdia do Pará, Paragominas e Tomé-Açu.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa. As vagas são para estagiário, técnico de automação, assistente jurídico, fiscal de segurança empresarial, auxiliar de mecânico, mecânico industrial e de autos, consultor comercial, auxiliar de logística, supervisor de produção industrial, operador de máquinas agrícolas, coordenador geral de frota, técnico em automação e coordenador agrícola.

Na lista de oportunidades, há também vagas para engenheiro de manutenção industrial, técnico ambiental, operador de máquinas e de pá carregadeira, operador de produção, eletricista de autos, coordenador de desenvolvimento tecnológico, analista de Recursos Humanos, auxiliar agronômico, soldador, motorista de caminhão, líder agrícola e trabalhador rural.

No Norte do país, além do Pará, a BBF está presente no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. A empresa informa que mantém 6 mil empregos diretos e 18 mil indiretos na região.

CEO do Grupo BBF, Milton Steagall afirmou que, desde o ano de 2019, a empresa aumentou em 18 vezes o quadro de funcionários: “passando de 345 em 2019, para 6.280 em 2023. Agora, nossa expectativa é dobrar o número atual nos próximos anos”, disse Steagall.

Mais sobre a BBF

O Grupo BBF é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano. Ela é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região.

A BBF informa que a atividade agrícola do Grupo recupera áreas que foram degradadas até 2007, na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo decreto 7.172 do governo federal, de 7 de maio de 2010.