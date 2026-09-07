Greve dos bancários continua na terça-feira (8) no Pará; assembleia decide manutenção do movimento

A greve dos bancários continua nesta terça-feira (8) no Pará, segundo o Sindicato dos Bancários. Na sexta-feira (4), cerca de 70% das agências e postos de atendimento bancário de todo o estado fecharam durante a paralisação.

A continuidade do movimento será discutida nesta terça-feira durante uma assembleia com trabalhadores de bancos privados, marcada para ocorrer das 14h às 17h. Na ocasião, a categoria deve decidir pela manutenção ou pelo encerramento da greve.

Além da assembleia, o Sindicato dos Bancários prevê mobilizações em frente a agências de Belém ao longo da manhã. A partir das 7h, dirigentes sindicais e bancários estarão em frente ao Banco da Amazônia, na avenida Presidente Vargas. Às 8h30, a mobilização ocorre em frente à agência da Caixa Econômica Federal, em São Brás.

Segundo o sindicato, a mobilização faz parte das ações previstas para esta terça-feira, enquanto a categoria avalia os próximos passos do movimento grevista.

Assembleia dos bancários

A assembleia desta terça-feira será destinada aos trabalhadores dos bancos privados e terá como principal pauta a continuidade ou não da greve. A decisão deve definir os rumos do movimento no Pará nos próximos dias.

Até o momento, o sindicato aponta que a paralisação teve adesão significativa no estado, com aproximadamente 70% das agências e postos de atendimento bancário fechados na última sexta-feira.