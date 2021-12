Governo lança amanhã o terceiro edital do StartUP Pará

Nesta terça-feira (14) será lançado o terceiro edital do StartUP Pará pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). A programação será transmitida pelo canal do YouTube da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) a partir das 15h. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de janeiro de 2022 na plataforma https://startuppara.com.br/.

Com o tema “Transformação digital”, o edital tem o objetivo de apoiar projetos de desenvolvimento e implantação de ferramentas tecnológicas para implementação de tecnologias digitais ou reestruturação de produtos, processos e/ou serviços de empresas paraenses. Os projetos devem ser realizados em conjunto por micro, pequenas e médias empresas industriais do estado do Pará; empresas prestadoras de serviços especializados e/ou Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

O apoio será realizado por meio da concessão de Bônus Tecnológico, modalidade de subvenção econômica que permite o pagamento de uso ou compartilhamento de infraestrutura de pesquisa; a contratação de serviços tecnológicos especializados ou a transferência de tecnologia.

O valor global da chamada é de dois milhões de reais e o valor máximo de financiamento por proposta é R$ 50 mil. As empresas proponentes devem aportar contrapartida, financeira ou não financeira, de no mínimo 20% do valor do projeto. Caso a empresa beneficiária se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, o percentual de contrapartida mínima cai para 5%.

As propostas devem, obrigatoriamente, se enquadrar em uma das áreas chamada: Tecnologia de Informação e Comunicação; Nanotecnologia; Sensores e atuadores; Gestão de dados (Big Data); Novos materiais; Fotônica; Sistemas ciberfísicos; Internet das coisas (IoT); Automação; Energias renováveis; Simulação e modelagem; Interoperabilidade; Segurança cibernética; Inteligência artificial; ou Robótica avançada.

O produto, processo ou serviço impactado pelo projeto deve estar conectado a pelo menos um dos eixos de transformação: Pessoas; Gestão Financeira; Manufatura Avançada; Cadeia de Suprimentos; Marketing e Vendas.

StartUP Pará

Considerado a estratégia estadual para o empreendedorismo de base tecnológica, o StartUP Pará prevê o lançamento de dez editais para o fomento do ecossistema local de inovação.

Na primeira chamada, lançada em 2019, cerca de 30 startups receberam qualificação técnica. Dessas, 20 continuam no processo para receber os investimentos do governo do Estado.

A segunda chamada foi lançada em outubro deste ano. As inscrições foram prorrogadas para o dia 22 de dezembro e a expectativa é que até 80 startups recebam capacitação técnica e até 60 tenham acesso aos recursos de subvenção econômica.

A execução é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e pela Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), com apoio técnico da Fundação Guamá.

Serviço:

Lançamento do edital de Bônus Tecnológico do StartUP Pará, nesta terça-feira (14), às 15h, no YouTube da Fapespa.