Governo Federal realiza a capacitação de mais de 500 jovens no Marajó

O Programa Horizontes, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), promoveu a capacitação de mais de 500 jovens das cidades paraenses de Afuá, Bagre, Cachoeira do Arari, Curralinho, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure, todas localizadas no Marajó. Com o investimento de R$ 1 milhão, os cursos desenvolvem nos alunos habilidades específicas como empreendedorismo solidário, força do trabalho em equipe, valorização da cultura, arte e as belezas naturais locais, além de habilidades básicas para colocar o aprendizado em prática em situações rotineiras.

A secretária nacional da Juventude do MMFDH, Emilly Coelho, afirma que a iniciativa os prepara os jovens que mais precisam para situações inéditas. “Com o avanço tecnológico, é difícil prever quais profissões existirão no futuro. O que nós, enquanto Governo Federal, podemos prever são as habilidades que o profissional do futuro precisará. Nesse intuito criamos o Programa Horizontes, no qual os jovens desenvolvem habilidades técnicas e, mais importante, sócio emocionais. Ver as vidas desses jovens sendo modificadas faz tudo valer a pena”, ressaltou.

De acordo com informações divulgadas pelo MMFDH, os beneficiários do programa têm entre 18 e 29 anos e as capacitações ofertadas abrangem o empreendedorismo e a inovação. As atividades seguem até abril de 2022.

“Está sendo bastante gratificante e proveitoso para mim e para outros jovens, pois é uma oportunidade ímpar na nossa comunidade e para o crescimento intelectual empreendedor, já que futuramente seremos adultos empreendedores”, reforçou a participante do programa Ana Paula Avelar, de 22 anos, que mora em Cachoeira do Arari (PA).

Para Carlos Eduardo da Silva, gerente da Humana Brasil — organização selecionada para desenvolver o projeto —, trabalhar com os jovens dessa região representa um grande desafio. “A região é coberta de desafios, principalmente na parte logística. Nós atendemos comunidades em que só é possível chegar de barco e, mesmo assim, temos atingido os resultados”, contou.

O Programa Horizontes foi lançado em outubro de 2020 pelo MMFDH. Ele é coordenado pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), e tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e a inovação entre jovens de 18 a 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o MMFDH, além da inclusão produtiva, com entidades públicas e privadas relevantes, serão realizados diagnósticos acerca das dificuldades e necessidades dos jovens que têm interesse em empreender.