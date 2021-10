Governo do Pará vai financiar 272 unidades habitacionais para agentes de segurança em Santarém

O governo do Estado, através do Banco do Estado do Pará (Banpará) e em acordo de financiamento com a iniciativa privada, vai viabilizar a construção do condomínio Boulevard Tapajós, com 272 unidades habitacionais, destinados prioritariamente a policiais e bombeiros militares, policiais civis e penais, agentes de trânsito e peritos em Santarém, no oeste do Pará.

O governador Helder Barbalho destacou que a entrega do empreendimento aos militares será uma forma de valorizar e incentivar os profissionais. "Em dezembro de 2018 éramos o Estado mais violento do Brasil, e hoje, orgulhosamente, somos o Estado que mais diminuiu a criminalidade. Isso tem a ver com investimentos, em reconhecer como fundamental a valorização destes servidores, que precisam estar motivados para poder bem servir", ressaltou.

O Governo do Pará subsidiou mais de R$ 10 milhões para garantir acesso à moradia aos agentes de segurança. Paralelo a ação do governo do Estado, a Prefeitura de Santarém, em parceria com a Câmara de Vereadores, aprovou uma legislação para isentar a categoria de determinadas taxações. O condomínio será construído em um terreno comprado em 2008, através de recursos de um fundo mantido pela Polícia Militar.

"Em seguida, vamos assinar acordos de financiamento semelhantes em Marabá (no Sudeste) e dois em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), para chegar a mil unidades habitacionais o quanto antes. São obras que vão, inclusive, gerar emprego e renda no Estado. Eu peço aos empregadores locais que tenham a sensibilidade de priorizar a mão de obra local, para que estes recursos se tornem injeção de ânimo na economia da cidade", solicitou Helder Barbalho.

O comandante-geral da PM, coronel Dilson Jr., ressaltou os esforços da gestão estadual em atender a uma demanda que já vinha sido solicitada há mais de uma década agentes de Segurança Pública do município. "Algo relegado e renegado, por muito tempo com a tropa, sem condições de providenciar uma moradia digna. Graças à sensibilidade desse governo, com apoio do Banpará, que passa a operar carteira imobiliária. E graças à nossa demanda por moradias dignas", afirmou

Convênios

Ainda nesta quinta-feira (30), em Santarém, durante uma reunião com prefeitos da região do Baixo Amazonas, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o governador do Estado assinou sete convênios com as prefeituras de Almeirim, Altamira, Placas, Porto de Moz e Rurópolis para compra de óleo diesel destinado ao maquinário que será usado na recuperação de estradas vicinais, além da compra de uma retroescavadeira e uma motoniveladora para Alenquer, que também recebeu recursos para recuperação de vias rurais.