Governo do Pará concede licença ambiental para que Hydro amplie produção em Barcarena

O Governo do Estado concedeu licença ambiental, nesta segunda-feira (21), para que a empresa norueguesa de alumínio e energia renovável Hydro amplie sua capacidade de produção em Barcarena. “Foram dois anos de diálogo, para que a empresa se adequasse as normas ambientais, trouxesse tecnologia na gestão de resíduos sólidos e a licença fosse concedida com segurança para todos”, anunciou o governador Helder Barbalho (MDB) em uma rede social.

Ainda neste mês, o Executivo estadual divulgou parceria com a mineradora para desenvolvimento de ações do projeto social Territórios da Paz (TerPaz). De acordo com o Governo do Pará, a empresa está arcando de modo integral com os custos das obras das Usinas da Paz, os complexos socioculturais em construção nos bairros da Terra Firme, Jurunas, Guamá, Bengui e Cabanagem, na capital paraense; e nos bairros do Icuí, em Ananindeua, e Nova União, em Marituba. O projeto também vai contemplar os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, na região Sudeste do Pará.

O Governo informa que faz o acompanhamento dos empreendimentos mineradores. “O Estado tem exigido cada vez mais o comprometimento do setor mineral não só na área de atuação dele, mas em parcerias relacionadas a projetos sociais do governo”, diz o Executivo.

Ainda de acordo com o Governo, com base no Sistema do Cadastro Estadual de Recursos Minerários (CERM), há 540 empreendedores registrados nas atividades de pesquisa e exploração mineral no Estado do Pará, divididos em 129 pessoas físicas e 321 pessoas jurídicas.

“Rico em jazidas minerais, o Pará é sede de grandes projetos de mineração, com destaque para a produção de minérios de ferro, manganês, cobre e níquel, concentrados nas regiões de Carajás; de minério de bauxita, no Baixo Amazonas e no município de Paragominas (no Sudeste), e de minério de caulim, no município de Ipixuna do Pará, no Nordeste”, destaca o governo estadual.

Segundo o Boletim Econômico do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), o estado ocupa o primeiro lugar no ranking das exportações minerais do Brasil. O levantamento é desenvolvido a partir de dados do Ministério da Economia e da Agência Nacional de Mineração (ANM), referentes ao primeiro quadrimestre de 2021, e aponta que, nesse período, a indústria mineradora registrou alta de 78% em relação ao mesmo período do ano passado, o que rendeu para o segmento cerca de 7 bilhões de dólares.