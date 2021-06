Governo do Pará concede anuência para Complexo Logístico no Distrito Industrial de Barcarena

O Governo do Pará anunciou nesta quinta-feira (3) a construção de um complexo logístico na área do Distrito Industrial de Barcarena. O investimento será do grupo Cesari, empresa que atua há mais de 60 anos na área de logística do Brasil. A escritura de compra da área de mais de 106 mil metros quadrados, que receberá o empreendimento, foi assinada na última terça-feira (1), entre o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), órgão estadual que administra o Distrito Industrial, Lutfala Bitar, e a gestora da filial Barcarena do grupo Cesari, Priscila Andrade, também representante da empresa Donna Administrações, Empreendimentos e Participações.

De acordo com o governo estadual, grupo empresarial atuará em Barcarena por meio de três empresas: Terminal Logístico Cesari (Terloc); Depósito de Containers (Depotce) e Cesari Logística (Ceslog), para a operação de serviços como o armazenamento de granéis sólidos e líquidos, aluguel de máquinas e equipamentos industriais, carga e descarga de produtos, manutenção e reparação de equipamentos e transporte rodoviário de produtos minerários, químicos, petroquímicos e cargas gerais.

A projeção é de conclusão da instalação em até quatro anos, estimado em R$ 240 milhões, e a expectativa é de que o complexo logístico resulte na geração de cerca de 300 empregos diretos e indiretos em Barcarena. Em armazenamento de cargas, a projeção é de uma capacidade superior a 10 mil toneladas por ano, aproveitando a movimentação do porto de Vila do Conde e do Distrito Industrial, que, atualmente, concentra mais de 90 empresas, dentre as quais, as principais dedicadas à produção mineral (caulim, alumina e alumínio e produção de semielaborados como cabos para transmissão de energia).

Segundo o presidente da Codec, Lutfala Bitar, o investimento chega para reforçar a importância que o município tem no cenário de investimentos. “É importante lembrarmos que Barcarena, é hoje, de acordo com estudo produzido pela revista Exame, a única cidade do Norte do país que aparece nas dez primeiras posições do ranking dos melhores destinos para negócios. Então, esse investimento é, sem dúvida, uma excelente notícia para toda a região, que contará com um Complexo Logístico que, com a movimentação do porto de Vila do Conde, trará ainda mais competitividade para o Distrito Industrial”, informa.

O presidente disse ainda que a atração de investimentos para Barcarena é uma das prioridades da Codec. “Desde o início da nossa gestão, não temos medido esforços na atenção à cidade. Temos um ótimo relacionamento com a prefeitura, que nos apoia muito nas questões relacionadas ao Distrito e, desde o ano passado, também temos um gerente da Codec lotado em Barcarena, tamanha é a importância desse município e a nossa preocupação com a viabilização dos investimentos produtivos no Pará”, conclui Lutfala Bitar.