Governo do Pará começa a pagar servidores na próxima segunda-feira (29)

O Governo do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que o pagamento dos funcionários públicos estaduais referente ao mês de janeiro terá início na próxima segunda-feira (29).

A titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Elieth de Fátima Braga, destacou que, mais uma vez, o Governo do Pará cumpre o compromisso de manter rigorosamente em dia o pagamento do funcionalismo público.

"Iniciamos mais um ano cumprindo pontualmente com o pagamento dos salários dos servidores públicos, prática que vem sendo mantida desde 2019. Isso evidencia o compromisso da gestão atual com a valorização de seus servidores e o bem-estar da população. A busca constante por eficiência, transparência e equilíbrio fiscal são cruciais para assegurar esse processo, contribuindo de forma positiva para a estabilidade econômica e o fortalecimento do Estado", afirmou a secretária.

Os pagamentos terão início com os aposentados militares e pensionistas civis e militares, seguidos pelos aposentados civis e as pensões especiais da Seplad. O processo será concluído em 31 de janeiro com os funcionários da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

Confira o cronograma de pagamento de janeiro:

Dia 29/01 (segunda-feira) – Aposentados militares e pensionistas civis; militares e aposentados civis e pensões especiais/Seplad

– Aposentados militares e pensionistas civis; militares e aposentados civis e pensões especiais/Seplad . Dia 30/01 (terça-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Seaf, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, IGEPPS, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

