Governo do Pará altera ponto facultativo referente ao dia do servidor público

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), mudou o ponto facultativo no Pará referente ao dia do servidor público. Comemorado no dia 28 de outubro, que este ano cai numa quinta-feira, o ponto facultativo deverá ser cumprido pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual no dia seguinte, 29 de outubro, sexta-feira.

Uma portaria (nº 157/2021) publicada pela Seplad nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado, estabelece a mudança. Segundo o Governo, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.