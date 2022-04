Governador Helder Barbalho terá encontro com ministro Paulo Guedes nesta quarta

A agenda oficial do Ministro da Economia do Governo Federal, Paulo Guedes, confirma um reunião com o governador do Pará, Helder Barbalho, para esta quarta-feira (13), às 18 horas, na sede do ministério, em Brasília.

A audiência foi agendada em atendimento a solicitação feita pelo deputado federal Celso Sabino (União Brasil), que também vai participar do encontro

O assunto da reunião ainda não foi divulgado e a Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes.