Golpe Phishing: entenda o que é o golpe virtual que tenta roubar suas informações

Se você já recebeu mensagens com propostas boas demais para acreditar e logo depois pediram mais informações a seu respeito, então, provavelmente já tentaram te pescar no golpe virtual conhecido como Phishing. Em tradução direta, a palavra do inglês Fishing significa (pescar), o termo faz analogia ao movimento de atirar uma isca para fisgar a vítima.

Veja as principais características desse tipo de golpe virtual e as dicas do especialista em segurança digital, Allan Costa, para se proteger.

Como acontece?

Os criminosos usam as emoções e os interesses das pessoas para tentar enganá-las, sendo possível inclusive que as vítimas sejam monitoradas para que os golpistas levantem informações sobre seus comportamentos.

O modo de operação principal para alcançar as pessoas é através do envio de mensagens enganosas, em canais de comunicação como e-mail e mensagens de texto.

A mensagem é montada para parecer confiável e tenta ao máximo simular o padrão de outras realmente seguras.

Os conteúdos são disparados para vítimas previamente selecionadas, assim não é incomum que as mensagens incluam artifícios que interessem ao alvo. Sempre induzindo as vítimas a links e sites não confiáveis.

O que fazem com as vítimas?

O objetivo principal do golpe é roubar dados pessoais das vítimas. Após aplicarem estas estratégias de convencimento, os golpistas, caso consigam enganar um usuário, iniciam o segundo passo da operação. Nesse momento, as vítimas são induzidas a formulários ou sites onde precisam colocar dados pessoais. Entre as finalidades do golpe, os criminosos podem realizar diversas atividades se acessarem seus dados.

- Saques indevidos de dinheiro de uma conta bancária;

- Cobranças fraudulentas em cartões de crédito;

- Perda de acesso a fotos, vídeos e arquivos;

- Postagens falsas em mídias sociais feitas em suas contas;

- Cibercriminosos se passando por você para um amigo ou membro da família, os colocando em risco;

- As informações estão sendo usadas para acessar contas importantes, resultando em roubo de identidade e perdas financeiras.