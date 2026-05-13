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Economia

Genial/Quaest: 50% avaliam Desenrola 2.0 como bom; 23% acham má ideia

Outros 22% afirmaram que o programa pode ajudar parcialmente, mas não resolve estruturalmente o problema das dívidas. Já 5% não souberam ou preferiram não responder

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Ricardo Stuckert / PR)

A nova etapa do programa Desenrola conta com a aprovação da maior parte da população, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13. Metade dos entrevistados considera o Desenrola 2.0 uma boa ideia por ajudar brasileiros endividados a saírem do vermelho, enquanto 23% avaliam que a iniciativa é ruim por estimular novo endividamento.

Outros 22% afirmaram que o programa pode ajudar parcialmente, mas não resolve estruturalmente o problema das dívidas. Já 5% não souberam ou preferiram não responder.

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A percepção sobre a efetividade prática da medida também pende para o lado positivo, embora de forma menos contundente. Para 38%, o novo Desenrola vai ajudar muito pessoas endividadas, enquanto 27% acreditam que ajudará pouco. Em sentido oposto, 33% disseram que o programa não deve produzir efeitos concretos.

O levantamento também mediu a receptividade a uma das contrapartidas previstas pelo governo federal: a proibição temporária de apostas online para beneficiários que aderirem ao programa. A proposta tem apoio maciço de 79% dos entrevistados, ante 16% contrários.

A nova etapa do Desenrola amplia o alcance do programa para brasileiros com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105, e permite a renegociação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026. As condições incluem descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e prazo de até 48 meses para pagamento.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

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