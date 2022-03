Gasolina ou etanol: como saber qual o mais vantajoso?

O preço da gasolina tem disparado, e com essas altas cresce o número de pessoas em busca do etanol. Mas, o que esses motoristas não sabem é que, na maioria dos Estados, abastecer com gasolina continua mais vantajoso, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Como calcular a vantagem do etanol?

Considerando que o álcool tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina, é possível calcular qual gasta menos. Para saber se o etanol mais é vantajoso ou não, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o preço do álcool for menor que 70% do preço da gasolina, é ele que vale mais a pena.

Só que, de acordo com o levantamento da ANP feito na semana até 26 de março, há apenas alguns Estados onde compensa abastecer com álcool: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

No Pará é melhor álcool ou gasolina?

O Pará não está no meio e aqui não compensa abastecer com etanol. Inclusive, ele ficou em sexto na lista dos mais caros na comparação entre etanol e gasolina, correspondendo a 81,37% do valor, em vez de 70%.

Em todos os outros Estados, compensa mais abastecer com a gasolina, mesmo que custe um pouco mais.